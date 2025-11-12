韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「내숭녀（ネスンニョ）」の意味は？「내숭녀（ネスンニョ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、女性の異性への言動に対して使われることが多い言葉です。「내숭녀（ネスンニョ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください