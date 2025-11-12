少しずつ冷え込みが進む中、福岡県篠栗町にある呑山観音寺（のみやまかんのんじ）では、紅葉が見頃を迎えています。モミジやドウダンツツジなどおよそ3000本が真っ赤に色づき、境内を鮮やかに彩っています。 篠栗町にある紅葉の名所、呑山観音寺。標高およそ450メートルの場所にある寺の境内では、およそ3000本のドウダンツツジやイロハモミジの紅葉が今、見頃を迎えています。 ■八木菜月アナウンサー「お堂の