EV補助金で価格低減シトロエンの新型EV『e-C5エアクロス』が英国で発売された。ロングレンジ仕様の価格は3万2935ポンド（約665万円）で、680kmの航続距離を実現している。【画像】「快適シート」を備えた人気のミドルサイズSUV【新型シトロエンC5エアクロスを詳しく見る】全27枚これは、英国政府が導入する3750ポンド（約75万円）のEV補助金（ECG）の適用後の価格だ。ただし、同額の補助金が適用されるのは、フランス製のバッテ