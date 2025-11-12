「月兎ソースカップ」（１２日、江戸川）高田明（４０）＝佐賀・１０７期・Ａ２＝が３コースから好ダッシュでまくり切って快勝。３月のからつに続いて今年２回目、通算１０回目の優勝を飾った。江戸川も昨年５月以来２回目の優勝。２着はインで持ちこたえた上村純一（群馬）が確保し、３着には杉山裕也（愛知）が食い込んだ。高田は会心のフルショットだった。７勝、２着２回と圧倒的なレース内容で勝ち進んだイン上村は「Ｓ