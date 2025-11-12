遠藤利明氏＝6月、東京都内自民党の遠藤利明元五輪相は12日、公立中学校の部活動の地域展開（地域移行）に取り組む全国の自治体に対する財政支援のため、新たな法整備を検討していると明かした。会長を務める日本スポーツ協会の理事会で言及した。年明けにも超党派の議員連盟を立ち上げ、議論を進める方針。遠藤氏は「恒常的な施策として、自治体支援に取り組む裏付けが必要だ」と述べた。本年度の補正予算で100億円規模の確保