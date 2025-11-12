中国西部の四川省で地滑りが発生し、橋が崩落しました。橋は、今年1月に完成したばかりでした。【画像】崩落する橋（別カット）中国メディアによりますと11日、四川省の山間部で地滑りが発生し橋が崩落しました。この影響で四川省とチベットと結ぶ国道が寸断されました。前の日に山の地盤にずれが見つかり、道路に亀裂が確認されたため、現地当局はこの橋を全面通行止めにしていました。けが人などは報告されていません。