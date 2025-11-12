サイバー攻撃によるシステム障害が続いている事務用品通販大手のアスクルは１２日、大企業向けサービス「ソロエルアリーナ」でインターネットからの注文受け付けを再開したと発表した。すでに一部の法人を対象にファクスで受注を再開していた事務用品や衛生用品に加え、注射針や消毒用エタノールなど医療用品も対象となる。法人向けサービスの本格復旧は、１２月上旬以降を予定している。個人向けの「ＬＯＨＡＣＯ（ロハコ）」