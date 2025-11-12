【ソウル＝依田和彩】韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領による２０２４年１２月の戒厳令宣布を捜査している特別検察官は１２日、情報機関・国家情報院（国情院）の趙太庸（チョテヨン）前院長を職務放棄などの容疑で逮捕した。聯合ニュースによると、趙氏は戒厳令宣布に関する計画を事前に知っていたにもかかわらず、国会に報告しなかった疑いなどが持たれている。趙氏は容疑を否認しているという。趙氏は外交官出身。