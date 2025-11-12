国民的米菓「ばかうけ」と、おなじみの「おやつカルパス」がまさかの初コラボ！2025年11月24日（月）から、全国のコンビニで「ミニばかうけ おやつカルパス風味」が先行発売されます。ばかうけの軽やかなサクサク食感に、カルパスの旨味とスパイスをプラスした、やみつきになる新感覚スナック。年末年始のパーティーやおつまみにもぴったりな限定フレーバーを、ぜひチェックしてみて♡ ばかうけ×お