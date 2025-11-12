Ｊ１神戸が１２日、神戸市西区のクラブ施設で練習を公開し、ＭＦ武藤嘉紀は１６日の天皇杯準決勝・広島戦（パナソニックスタジアム吹田）への意気込みを語った。９日のリーグ戦・Ｇ大阪戦は１−１の引き分けで今季の優勝の可能性が消滅。３連覇の道は断たれた。しかしもうひとつのタイトル、天皇杯の連覇へ向けチームは２日間のオフを挟み再始動。武藤も「僕らのあるべき姿をファン、サポーターの方々に見せないといけない」と