Image: Artem Golub / Gizmodo US ゲーム機のPC化へ…？PlayStation 5（PS5）のユーザーにとって気になっているのは、2027年に発売が期待される次世代のPlayStation 6（PS6）でしょう。すでにハイスペックぶりがうわさされてきましたが、意外な展開も出てきそうですよ。開発は確かでも方向性は…？Digital Foundryは、PS5およびPS5 Proの設計部門主任であるMark Cerny氏へのインタビューを配