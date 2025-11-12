人気洋菓子ブランド「マダム・シンコ」の会長、川村信子さんが11日放送のフジテレビ系「異次元すぎて衝撃＆大爆笑！やりすぎ大富豪」にVTR出演。“仮住まい”という豪邸を公開した。番組では家賃約100万円というマンションに住んでおり、全身ヒョウ柄のアイテムを着る川村さんのリビングはヒョウ柄であふれていた。テーブルセットは400万円、ベッドは300万円、化粧台は250万円で、ヒョウ柄の家具などの総額は2000万円と公開され、