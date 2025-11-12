お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志さんが、11月1日からスタートしたインターネット配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」で本格的な復帰を果たしました。松本さんは、2023年12月に『週刊文春』（文藝春秋）が報じた性加害疑惑に関連して芸能活動を休止。今回、1年10カ月ぶりに復帰したことになります。復帰に関しては報道などの影響もあり、今でも賛否両論となっているところです。復帰の場に選んだ「DOWNTOWN+」が