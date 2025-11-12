12日午後、由利本荘市西目町の西目小学校近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと12日午後3時30分ごろ、由利本荘市西目町沼田字新屋下の農道を走るクマ1頭を、由利本荘市の50代の男性が目撃しました。クマの体長は約80センチだったということです。目撃場所から西目小学校までは約200メートルです。警察は関係機関に連絡するとともに、パトカーで現場付近を警戒