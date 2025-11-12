中国の宇宙ステーションで飛行士がオーブンを使って作った肉料理を味わう様子が公開され、世界各国のネットユーザーの間で大きな話題となっている。ネットユーザーらは香ばしく焼けたグリルドチキンウイングとアツアツのペッパーステーキを「最高級レストランで味わう宇宙級バーベキュー」と呼んでいる。そしてこのバーベキューには人類が広大な宇宙に足を踏み入れるために必要なハードコアテクノロジーが駆使されている。これまで