11月12日、広東省広州市初となる超大直径シールドトンネル「海珠湾トンネル」が正式に完成し、開通しました。このトンネルは全長4．35キロメートル、両側6車線で、シールド区間では直径15．07メートルという超大直径シールド機2台が採用されました。多数の革新的技術を応用し、珠江デルタ特有の上部が軟らかく、下部が硬いという複雑な地質的な難題を克服しました。珠江水域の複数の水路の下を無事通過し、国内で初めて、超大シー