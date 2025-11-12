2019年に高校の同級生で結成された、平均年齢22歳の4ピースバンド「ハク。」。サカナクションやMrs. GREEN APPLEを始めとする日本のロック、ポップスからの影響も受けつつ、シューゲイザーやオルタナ、インディーロックの風味も感じさせる音楽性が早くから話題になり、10代才能発掘プロジェクト「十代白書2021」ではグランプリを獲得。昨年は、自主企画ライブでの対バン相手だったMONO NO AWAREの『かむかもしかもにどもかも！』の