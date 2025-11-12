¥×¥íÌîµå¤Î¼éÈ÷¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÁª¤Ö¡Ö»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¤¬12Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÆóÎÝ¼êÉôÌç¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬¥×¥í15Ç¯ÌÜ¤ÇÇ°´ê¤Î½é¼õ¾Þ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆóÎÝ¼ê¤Ç¤Ï2012Ç¯¤ÎËÜÂ¿Íº°ì°ÊÍè13Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²áµî10Ç¯¤ÏÏ¢Â³¼õ¾Þ¤Ê¤·¡Ä¶áÇ¯¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÆóÎÝ¼ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¤³¤Á¤éËÒ¸¶Âç¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÍß¤·¤«¤Ã¤¿¾Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼õ¾Þ¤Ç¤­¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¾Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì