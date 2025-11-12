◆ 「第54回三井ゴールデン・グラブ賞」発足は1972年にダイヤモンドグラブ賞としてスタート。1986年に三井ゴールデン・グラブ賞という現在の名称に変更となった。選考については、新聞社、通信社、テレビ局、ラジオ局のプロ野球担当記者として5年以上にわたり現場での取材を主に担当している記者の投票により決定する。☆選考対象となるプレイヤーの資格・投手＝規定投球回数以上投球していること、又はチーム試合数の1/3以上