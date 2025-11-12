プロ野球の守備のベストナインを選ぶ「三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者が12日、発表された。西武からはパ・リーグの一塁手部門でタイラー・ネビン、外野手部門で西川愛也が初選出された。一塁手部門の西武勢では2013年の浅村栄斗（現楽天）以来12年ぶり、外野手部門では19年の秋山翔吾（現広島）以来、6年ぶりの名誉となった。遊撃手部門でルーキーイヤーの2018年から昨年まで7年連続で受賞していた源田壮亮は、初受賞の