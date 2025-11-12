バスケットボール、Bリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡が試練に立たされている。ホーム平均入場者数4000人以上を目標に掲げるが、7試合を終えて3449人。未達の場合は来秋始まる新たな最上位カテゴリー「Bプレミア」の参入が目標の2029年秋より遅くなるだけに、試行錯誤が続く。◆なるか平均4000人B2福岡のホーム日程と各試合の入場者数はこちら10月12日に照葉積水ハウスアリーナ（福岡市）で行った今季ホーム2戦目の