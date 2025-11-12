広島市はインフルエンザの患者数が注意報レベルを超えたと発表しました。広島市によると、１１月３日からの１週間で３５の医療機関から報告されたインフルエンザ患者の人数は３９３人でした。１医療機関あたり１１．２３人で、前の週から２倍以上に増加。広島市では昨シーズンよりも約一か月早く、注意報レベルの基準となる１０人を上回りました。また、学級閉鎖などの報告は１１月３日から１１日までに３８件となってい