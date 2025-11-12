悔やんでも悔やみ切れない。16歳の若者にとって、今までに味わった経験がない試練だろう。だが、逆に言えば、サッカー選手として、人間として強くなるチャンスを得たのかもしれない。現地11月９日に行なわれたU-17ワールドカップのグループステージ最終節。日本はポルトガルを２−１で下し、首位でノックアウトステージ進出を決めた。歓喜に沸く日本の選手たちのなかで、安堵の表情を浮かべた選手がいる。MF長南開史（柏）だ