11月14日にガーナ代表、18日にボリビア代表との国際親善試合に挑む日本代表が12日、千葉県内で３日目のトレーニングを実施。冒頭の約15分間が公開された。全員が練習場に姿を現わしたなか、主力のMF鎌田大地のみが疲労を考慮して室内で別メニューとなった。 残りの25人が屋外で汗を流し、２日後のガーナ戦に向けて調整した。取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年