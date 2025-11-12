本格的な冬の到来を前に京都丹後鉄道では除雪車の試運転が行われました。大きな黄色い車両が線路を走ります。京都丹後鉄道では、冬が始まる前に毎年、除雪車の試運転を行っています。除雪車は積雪３０ｃｍ以上を基準に出動します。京都府京丹後市は積雪の多い近畿北部に位置していることから除雪車が欠かせず、昨年度は８回出動しました。（京都丹後鉄道・飯島徹社長）「公共交通機関の使命がありますので、大雪になっても