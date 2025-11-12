うその電話をきっかけに、県内の高齢男性から現金3500万円をだまし取ったとして、東京都に住む「受け子」役の男がきのう（11日）までに詐欺の罪で起訴されました。男は、鳥取県や高知県でも同様の詐欺事件に関与したとして起訴されていて、被害総額は1億円を超えるとみられます。詐欺の罪で起訴されたのは、東京都町田市の建設業の男（36）です。この事件は、ことし3月、山口市の70代男性が警察官などを騙るうその電話をきっかけに