本格的な冬を前に、ＪＲ芸備線では線路上の雪を取り除くラッセル車の試運転が行われました。■点検のようす「ガタガタ」庄原市の東城駅では、ＪＲの職員らがラッセル車を点検しました。出動するのは、線路上に１０センチ以上の積雪が見込まれる場合で、昨シーズンは４回、除雪作業にあたりました。雪を横にかき分ける「ウイング」の開閉などを確認しました。■ＪＲ西日本大月啓行 さん「（雪が）降らないに越したこと