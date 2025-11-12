パチンコ店の景品交換所で現金約２１万円が何者かに盗まれました。警察によりますと、１１月１２日午前１０時半すぎ、堺市堺区のパチンコ店で従業員の女性が景品交換所の中へ入ろうと扉を開けたところ、突然、何者かが後ろから手を伸ばし、机の上に置かれていた約２１万円を盗んで逃げたということです。従業員にけがはありませんでした。犯人は黒い目出し帽を被り、黒っぽい長袖と長ズボンを着用した男とみられていて、警察