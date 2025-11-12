山上徹也被告（４５）が初公判の前に「兄の死までは自分の人生を生きようと思っていた」などと話していたことが分かりました。山上徹也被告（４５）は２０２２年７月、奈良市内で応援演説をしていた安倍晋三元総理（当時６７）を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われていて、これまでの裁判で起訴内容をすべて認めています（一部の罪について弁護側が“成立しない”と主張）。山上被告をめぐっては、旧統一教会に入