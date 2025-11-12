去年１１月の兵庫県知事選をめぐって公職選挙法違反の疑いで刑事告発され書類送検された斎藤知事とＰＲ会社社長について、神戸地検は不起訴としました。去年１１月の兵庫県知事選挙では、斎藤元彦知事側が広報全般を企画・立案し実行したとされるＰＲ会社に、７１万５０００円を支払いました。これについて大学教授らは去年１２月、選挙運動の対価として報酬が支払われていれば公職選挙法違反の疑いがあるなどとして、斎藤知