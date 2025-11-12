日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１２日、都内でレフェリーブリーフィングを行い、１０月１８日の横浜Ｍ―浦和戦でオフサイド見逃し場面があったと発表した。問題の場面は横浜Ｍが２―０とリードしていた前半４３分ごろ。横浜ＭのＦＫから横浜ＭのＤＦ角田涼太朗と浦和のＧＫ牲川歩見がゴール前で接触。牲川はキャッチできずボールがこぼれると、浦和のＤＦ石原広教がクリアしようとするが、横浜ＭのＤＦジェイソン・キニョーネス