日本ハムの伊藤大海投手が１２日、「三井ゴールデン・グラブ賞」を初受賞した。球団の投手では０８年のダルビッシュ以来１７年ぶり。「この賞をいただけるとは思っていませんでしたので、大変うれしく思います。これまで名だたる先輩方が手にされてきた光栄な賞ですので、この名に恥じない活躍を続けられるよう、練習に励んでまいります」とコメントした。投球回はセ・パ最多の１９６回２／３で、２８補殺はパ投手最多だった。