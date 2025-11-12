心肺が停止した70代男性を助けた高校生に、静岡市消防局から感謝状が贈られました。高校生は救命講習にも参加していました。感謝状が贈られたのは、静岡市立清水桜が丘高校3年の山本健心さんです。消防によりますと、山本さんは8月、静岡市清水区のショッピングモール内で、70代男性が心肺停止で倒れた際、静岡市の会社員の男性とともに心肺蘇生を行い助けたということです。男性を助けた2人は、過去に静岡市消防局が行って