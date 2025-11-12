12日午前、福岡県那珂川市で、父親を包丁で刺し殺そうとした疑いで43歳の息子が逮捕されました。その後、父親は死亡し、母親もケガをしていて、警察は家族間でのトラブルがあったとみています。 ■山木康聖記者「事件は住宅街の中心の道路沿いで起きました。現在も規制線が敷かれています。」12日午前10時すぎ、福岡県那珂川市王塚台で「男女が道路に倒れている」と、現場を目撃した人から警察に通報がありました。現場には男性