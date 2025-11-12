通貨オプションボラティリティードル円１週間７．５％付近に上昇、１５４円台半ばを突破 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.465.546.296.38 1MO8.446.146.777.22 3MO8.746.137.517.01 6MO8.966.317.937.19 9MO9.136.498.257.40 1YR9.246.648.467.53 GBP/JPYAUD/USDUSD