サンユー建設 [東証Ｓ] が11月12日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比12.7％増の3億9800万円に伸び、通期計画の3億8000万円に対する進捗率が104.7％とすでに上回り、さらに5年平均の21.3％も超えた。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益は1800万円の赤字(前年同期は3億6500万円の黒字)に転落