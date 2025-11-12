１２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３９９円９７銭（０・９６％）高の４万２１４０円９９銭だった。２日ぶりに値上がりした。初めて４万２０００円台に乗せ、１０月２７日以来、約２週間ぶりに最高値を更新した。全銘柄のうち約７割にあたる２３９銘柄が上昇した。前日の米株式市場でダウ平均株価（３０種）が最高値を更新した流れを引き継ぎ、東京市場では中間決算の内容が