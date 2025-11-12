教員が女子児童らを盗撮し交流サイト（SNS）のグループチャットで画像を共有したとされる事件で、愛知県警熱田署捜査本部は12日、児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）などの疑いで北海道千歳市立中の教諭柘野啓輔容疑者（41）＝北海道北広島市＝を、器物損壊の疑いで東京都豊島区立小教諭沢田大樹容疑者（34）＝埼玉県朝霞市＝を再逮捕した。両容疑者とも逮捕は3回目。捜査本部によると、柘野容疑者は「盗撮して裸が見えたらラ