農林水産省は12日、2026年産米で予定する政府備蓄米の買い入れ再開について、21万トンを来年1〜6月に計7回に分け競争入札を実施する方針を自民党の会合に示した。現在保有し、5年以上経過した20年産の15万トンは主食用以外として放出する。再開後の在庫量は40万トン程度になる見込みだ。25年産の買い入れは、価格高騰を抑えるための放出に伴い取りやめていた。会合では、放出した59万トンを買い戻す時期は具体的に示さなかった