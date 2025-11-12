将棋の第15期リコー杯女流王座戦5番勝負の第2局は12日、福島県郡山市で指され、後手の福間香奈女流王座（33）が92手で挑戦者の西山朋佳女流二冠（30）を破り対戦成績を2勝0敗とし、タイトル防衛に王手をかけた。第3局は19日に山形県天童市で行われる。