JR東海は12日、「JR東海☆冬の乗り放題きっぷ」を発売すると発表しました。2025年夏季に発売された「JR東海☆夏の乗り放題きっぷ」に続くもので、まるで「青春18きっぷ」のような使い心地で冬のローカル線の旅をおトクに楽しめる商品です。対象路線はJR東海の在来線全線。有効期間は連続した2日間、お値段はおとな3,900円・こども1,900円。利用期間には年末年始（2025年12月26日〜2026年1月4日）も含まれており、冬休みの旅行や帰