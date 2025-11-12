この記事をまとめると ■クルマのボディカラーによって下取り・買取額が数十万円も変わることがある ■ホワイト・ブラック・シルバーは査定で有利になる色の定番 ■長く乗るのであれば下取りはあまり考えずに好きな色を選ぶのが正解だ リセールだけじゃない意外と見落としがちなボディカラー選び クルマのボディカラーによって、同じクルマでも下取りや買い取り時の査定額が変わってくる……という話を聞いたことがあるだろうか