刈り取るたびに畑に響く「収穫の音」。みずみずしさが伝わってきます。 【写真を見る】昨シーズンは1玉約800円の時も… “白菜”ことしの価格は？｢生育が順調で去年に比べてお買い得｣ 愛知･豊田市 （吉田清仁さん）「これはいい白菜だと思います。3キロ近いと思います」Q.この時期で3キロというのは？「大きいと思います」 豊田市北部の猿投地区は、9軒の生産者が白菜を栽培する県内有数の産地。今年は420トンの生産を予