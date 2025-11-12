この記事をまとめると ■ジャパンモビリティショー2025にトヨタがブースを出展 ■トヨタブースには謎の体験型アトラクション「CYBER LOVE」が登場した ■遠隔操作トイカーとAI音声とジェスチャー認識により新感覚ツアーを体験することができる 未来のクルマにはステアリングもアクセルも必要ない 10月31日から一般公開が始まった「ジャパンモビリティショー2025」のトヨタのブースでは、カローラとハイエースというふたつの主軸