財政難で‟身を切る”決断です。鈴木知事は12日、知事や副知事など特別職の給料と幹部職員の一部で管理職手当の削減を行うと発表しました。（鈴木知事）「本県の財政状況は、持続可能な財政の再建に向けた取り組みが急務な状況となっております。まずは知事である私や副知事などの特別職の職員が自らの給与を削減し、財政健全化に向けて取り組むことといたします」12日の会見で給料の削減を発表した鈴木知事。静岡県によりま