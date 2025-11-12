三谷商事 [東証Ｓ] が11月12日大引け後(17:35)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の135億円→162億円(前年同期は153億円)に20.0％上方修正し、一転して5.3％増益を見込み、6期連続で上期の過去最高益を更新する見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の314億円(前期は336億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 売上高、営業利益、経