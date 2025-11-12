ドジャースのブランドン・ゴームズGMは11日（日本時間12日）、トミー・エドマン内野手が来週中にも右足首の手術を受けると明かした。2月の春季キャンプには復帰できる見込みだが、オフの補強計画に影響を及ぼすのか、注目が集まっている。 ■GM「彼をずっと悩ませていた」 米ネバダ州ラスベガスで開催中のGM会議に出席したゴームズGMは、エドマンが右足首の手術を受けると明かした上で、「ずっと彼を