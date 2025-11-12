タイ北部ペチャブン県の自宅で取材に応じる祖母＝12日（共同）【ペチャブン県共同】東京・湯島のマッサージ店でタイ人の少女が働かされていた事件で、タイで少女を育てていた祖母（65）が12日、北部ペチャブン県の自宅で取材に応じた。東京に置き去りにしたとされる母親と少女の関係は良好で、事件は「信じられない」と吐露。明るい性格で、家族思いの大黒柱だったと母親をかばい「何が起きたのか知りたい。再会して温かい家族関