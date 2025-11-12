JFKの孫のジャック・シュロスバーグ氏が米下院選出馬へ/Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc./Getty Images（CNN）米国の故ケネディ元大統領の孫、ジャック・シュロスバーグ氏がニューヨーク市の選挙区から米連邦議会下院選に出馬すると発表した。ケネディ氏の直系の子孫が選挙に臨むのは初めて。またケネディ家の一族から出る最も新しい候補者でもある。シュロスバーグ氏は自身の出馬表明動画の中で、「この国は転換期を迎えている」