ベルトスクロールアクションゲーム『RUSHING BEAT X: Return Of Brawl Brothers（ラッシング・ビート エックス リターン・オブ・ブロウル・ブラザーズ）』（Nintendo Switch 2／PS5／Xbox Series X|S／Steam）の発売日が、2026年3月19日に決定した。【写真】本日21時からは開発陣による2Pの模様を紹介する生放送も配信本作は、ジャレコが90年代に家庭用ゲーム機でリリースしていた『ラッシング・ビート』シリーズの流れを汲む